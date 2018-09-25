Предприятие ТВЭЛ завершит в 2018 г. квалификацию производства топлива для АЭС США

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Квалификация производства [на соответствие требованиям заказчика] российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для одного из операторов атомных электростанций в США будет завершена в этом году. Об этом во вторник сообщил журналистам главный конструктор по изделиям Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) Анатолий Енин.

Ранее сообщалось, что ТВЭЛ подписала с одним из операторов АЭС США первый контракт на опытно-промышленную эксплуатацию российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат". Тестовая загрузка топлива в США, по предварительным оценкам, должна начаться в 2019 году.

"В этом году мы планируем завершить квалификацию производства этого топлива", - сказал Енин.

Новосибирский завод химконцентратов основан 25 сентября 1948 года, в настоящее время входит в корпорацию ТВЭЛ. НЗХК является одним из крупнейших российских заводов и ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС. По данным предприятия, около 6% ядерных реакторов мира работает на производимом им топливе. Кроме того, завод является единственным в России производителем металлического лития и его солей.

ТВЭЛ объединяет предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.