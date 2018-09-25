Власти Забайкалья создадут учебно-научный стационар для сохранения кедровой тайги

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Учебно-научный стационар "Менза" создадут в Красночикойском районе Забайкальского края для сохранения кедровой тайги, важной для экосистемы озера Байкал. Такое решение во вторник приняло правительство региона, сообщила пресс-служба губернатора.

"Согласно постановлению, учебно-научный стационар площадью 22,9 гектара создается для сохранения участка чикойской тайги в верховьях реки Большая (правый приток реки Менза) и исследования популяций охотничье-промысловых видов животных, динамики урожайности кедровников и других компонентов экосистемы Хэнтей-Чикойского нагорья", - сказали в пресс-службе.

По мнению авторов проекта, территория будущего стационара имеет большое значение для сохранения мест обитания видов растений и животных, занесенных в красные книги России и Забайкальского края. "Придание указанной территории статуса особо охраняемой природной территории регионального значения обеспечит сохранность лесных, пойменных и водных экосистем Красночикойского района", - подчеркнули в правительстве края.

По словам министра природных ресурсов Забайкальского края Анатолия Романова, местные жители поддержали создание стационара. "На территории создаваемого центра есть охотугодья, держатель которых отказывается от них в пользу центра "Менза". Мы видим, что население также заинтересовано в учебно-научном стационаре", - пояснил он.

В пресс-службе отметили, что территория будущего стационара примыкает к национальному парку "Чикой", образуя единый кластер.

Кедровая тайга в Забайкалье

Кедр играет важную роль в экономике Красночикойского района. Местные жители ежегодно уходят в лес для добычи кедрового ореха. Из его ядер делают масло и молоко, а скорлупу используют для приготовления бальзамов и настоек.

По замыслу краевых властей, дерево-долгожитель должно стать одним из туристических брендов региона. Ранее председатель совета Красночикойского района Светлана Стрекаловская предложила учредить в Забайкалье День кедра.

Красночикойский район при этом имеет важное значение для Байкала - от экологического состояния этой территории зависит чистота рек, впадающих в глубочайшее озеро планеты.