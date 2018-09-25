Новосибирский завод ТВЭЛ открыл новое производство за 1,6 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Новосибирский завод химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) открыл новое производство за 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора НЗХК Сергей Буймов.

"Мы построили производство на новой площадке: это позволило сократить поток перемещений и затраты, сориентироваться на западного заказчика, очень сильно изменились подходы к безопасности. Объем вложений составил 1,6 млрд рублей", - сказал Буймов.

По его словам, новая площадка ориентирована на производство компонентов для энергетических и исследовательских реакторов, а также, например, продукции на основе оксида урана, востребованной у заказчиков из Японии.

Также НЗХК проводит исследования в области новых топлив. "Производство толерантных топлив - это новая тема, ТВЭЛ вступил на эту дорогу. В этом году будут изготовлены новые сборки на основе уран-молибдена", - добавил Буймов.

Как пояснил журналистам вице-президент ТВЭЛ Константин Вергазов, новая площадка обеспечит более комфортные условия труда. "Это будут более комфортные рабочие места, потому что [основное производство] создавалось все в советские времена", - отметил он.

Об НЗХК

Новосибирский завод химконцентратов был основан 25 сентября 1948 года. Это один из крупнейших российских заводов и ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС. По данным предприятия, около 6% ядерных реакторов мира работает на производимом им топливе. Кроме того, завод является единственным в России производителем металлического лития и его солей.

Топливная компания ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Компания обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 странах, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.