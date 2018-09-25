Компания PepsiCo запустила на молокозаводе в Рубцовске объекты стоимостью 400 млн рублей

РУБЦОВСК /Алтайский край/, 25 сентября. /ТАСС/. Рубцовский молочный завод - филиал компании "ВиммБилльДанн" (принадлежит транснациональной компании PepsiCo) запустил во вторник в эксплуатацию участок по переработке молочной сыворотки, а также презентовал новые очистные сооружения. Общая стоимость объектов составила 400 млн рублей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Объем инвестиций [во введенные объекты] - около 400 млн рублей по двум проектам. Развитие этого производства очень важно и для Алтайского края, Рубцовска, самой компании", - сказал врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Как уточнила журналистам начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина, стоимость очистных сооружений составила 262 млн рублей, цеха по переработке сыворотки - 136 млн рублей. По словам президента PepsiCo в регионе Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия Нила Старрока, развитие переработки сыворотки - важное технологическое решение, которое будет способствовать расширению безотходного производства на предприятии. Новое высокотехнологичное оборудование производительностью 10 тонн концентрата в сутки позволит переработывать сыворотку, получаемую в процессе изготовления сыра "Ламбер", в концентрат сывороточного белка.

Также на Рубцовском молочном заводе во вторник презентовали новые локальные очистные сооружения мощностью 2,6 тыс. кубометров в сутки. Как отмечалось в ходе презентации, по техническому оснащению они соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным объектам не только в РФ, но и за рубежом. Предполагается, что локальные очистные сооружения позволят снизить экологическую нагрузку предприятия на канализационные сети Рубцовска и в целом на экологию края.

Рубцовский молочный завод - один из крупнейших закупщиков сырого молока и производителей сыра в Алтайском крае. С 2003 года здесь в рамках импортозамещения производят сыр "Ламбер". PepsiCo - крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков, один из крупнейших переработчиков сырого молока.