В Иркутской области планируют поддерживать съемки малобюджетного кино

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в рамках кинофестиваля "Человек и природа" проводить конкурс сценариев малобюджетных картин, касающихся истории и будущего региона. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства области.

"С предложением поддерживать съемки малобюджетного кино выступил кинорежиссер Сергей Мирошниченко в рамках кинофестиваля "Человек и природа". Губернатор региона его поддержал. Было принято решение проработать этот вопрос", - сказала сотрудница пресс-службы.

Предполагается, что это будет стимулировать развитие регионального кинопроизводства, работу местных режиссеров, актеров и съемочных групп. Объем поддержки победителей конкурса в пресс-службе не уточнили, отметив, что это еще предстоит решить.

Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" им. В. Г. Распутина проходит ежегодно в Иркутске. Его президентом является российский кинорежиссер- документалист Сергей Мирошниченко. В этом году на фестиваль, проходящий 21-25 сентября, было подано рекордное количество заявок - более 600 кинолент из 45 стран. Тема фестиваля - экология и сохранение природы.