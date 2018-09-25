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Более 70% случаев клещевого энцефалита в Новосибирской области являются тяжелыми

Тенденция к тяжелым формам заболевания наблюдается последние три года, отметила главный инфекционист региона Лариса Позднякова

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 70% случаев заражения клещевым энцефалитом в Новосибирской области являются тяжелыми и проходят с поражением центральной нервной системы у людей. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Новосибирская область входит в число регионов с высоким риском заражения клещевыми инфекциями. В 2017 году было зарегистрировано около 22,7 тыс. обращений с укусами клещами, что на 19% выше среднего многолетнего уровня региона.

"В этом году 70% в структуре всего клещевого энцефалита занимают тяжелые формы инфекций, то есть с поражением центральной нервной системы", - сказала Позднякова.

Она добавила, что тенденция к тяжелым формам клещевого энцефалита наблюдается последние три года, отметив, что сезон заражения этой инфекцией в регионе еще продолжается, так как укусы клещей встречаются в октябре и даже в ноябре.

Диагноз клещевой энцефалит в 2017 году в Новосибирской области был подтвержден у 138 пациентов, в том числе у 17 детей, в 2016 году было 125 заболевших. Зарегистрировано три летальных случая у непривитых пациентов.

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