Истребители МиГ-31БМ устроили условный воздушный бой на учениях в Забайкалье

ТАСС, 25 сентября. Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Красноярском крае, отработали задачи по уничтожению групповых воздушных целей условного противника во время летно-тактических учений, которые завершились в Забайкальском крае. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе округа.
"Восемь истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, используя управляемые ракеты "воздух-воздух" отработали поиск, перехват и уничтожение воздушных мишеней М-6. Таким образом, самолеты отработали воздушный бой на высоте 7 тыс. метров, успешно поразив более 30 целей", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на учении в Забайкалье МиГ-31БМ уничтожили условную баллистическую ракету. Всего в маневрах было задействовано 12 истребителей, 300 человек личного состава.
Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.