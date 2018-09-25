В поселке Кузбасса возвели часовню в память о детях, погибших при пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Православная часовня иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" построена и освящена в кузбасском поселке Трещевский в память об ученицах местной школы, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщается на сайте администрации Кемеровской области во вторник.
Как сообщалось, в поселке Трещевский живет около 700 человек, он находится всего в часе пути от Кемерова, куда местные жители часто выбираются в выходные. 25 марта смотреть мультфильм в "Зимнюю вишню" поехали шесть пятиклассниц, их сопровождала педагог Оксана Евсеева. Школьницы, находившиеся на сеансе, погибли. Учителя не было в кинозале, во время пожара она пыталась туда попасть, но сделать этого не удалось.
"В поселке Трещевский Топкинского района состоялось освящение православной часовни иконы Божией Матери "Отрада и Утешение". Часовня воздвигнута в память об ученицах местной школы, погибших при пожаре 25 марта в кемеровской "Зимней вишне". Сегодня, спустя ровно полгода со дня трагедии, часовню освятил Владыка Иннокентий, епископ Мариинский и Юргинский", - говорится в сообщении.
Икона Божией Матери "Отрада и утешение" - одна из главных православных святынь. "Считается, что она помогает в самых тяжелых ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью человека. Решение о строительстве часовни было принято по просьбе родителей девочек", - отмечается в сообщении. Внутри часовни одно помещение с арочным пространством, стены выполнены из кирпича, все работы проведены на благотворительные средства.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело.