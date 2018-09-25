Три миллиарда рублей вложат за три года в охрану лесов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы по охране, защите и воспроизводству лесов в Красноярском крае в 2019-2021 годах составит 3 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минлесхоза региона.
"Сегодня члены правительства края утвердили государственную программу Красноярского края "Развитие лесного хозяйства". Ключевой задачей <...> является повышение эффективности управления лесами, а также их охрана, защита и воспроизводство. На эти цели в ближайшие три года из федерального и краевого бюджетов будет выделено более 3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.
Более половины этих средств будет направлено на охрану лесов от пожаров. Также в тайге установят 30 видеокамер в рамках создания системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения возгорания.
В 2018 году площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1,5 млн га, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.