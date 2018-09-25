Более четырех тысяч человек переселят из аварийного жилья в Красноярском крае к 2021 году

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. человек переселят в 2019-2020 годах в Красноярском крае из аварийного жилья. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минстроя региона.
"К 2021 году планируется переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края 4363 человека, а также построить [или приобрести] жилье общей площадью 99,5 тыс. квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
В Минстрое уточнили, что объем финансирования за счет краевого и местных бюджетов, а также за счет "Норникеля" составит более 6 млрд рублей. Кроме того, власти региона рассчитывают получить на реализацию программы по переселению аварийного жилья средства из федеральной казны.
В 2017 году Красноярский край завершил программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 2012 год. Ее финансирование составило 9 млрд рублей, было переселено около 14 тыс. человек.
В феврале 2018 года глава региона Александр Усс сообщил журналистам, что новый этап программы переселения оценивается почти в 10 млрд рублей.