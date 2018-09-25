Дипломаты из 18 стран Евросоюза приедут в Томск на открытие кинофестиваля

ТОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер, а так же послы 13 стран Европы и пять советников посольств стран ЕС посетят Томск в начале октября. Иностранцы откроют фестиваль Европейского кино, а также познакомятся потенциалом научно-образовательного комплексе региона. Об этом ТАСС сообщил глава департамента международных и региональных связей администрации Томской области Алексей Стуканов.

"Визиты уже подтвердили послы 14 стран и советники послов из пяти государств, плюс посол Евросоюза Маркус Эдерер, который приезжал в прошлом году к нам на фестиваль (европейского кино). Это беспрецедентный случай для регионов России, когда одновременно приезжает такая представительная делегация", - сказал Стуканов.

Он пояснил, что договоренность с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным о визите послов европейских стран была достигнута во время прошлого визита Эдерера в Томск. В мае 2018 года глава региона отправил послам приглашение.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, фестиваль кино стран Европейского союза пройдет в Томске с 7 по 19 октября. Зрителям будут представлены 15 фильмов из 15 европейских стран, в том числе номинанты на премию "Оскар", победители международных кинофестивалей в Берлине, Венеции, Каннах, Сан-Себастьяне, обладатели престижных международных наград.

"Программа визита делегации из стран ЕС одним фестивалем не заканчивается, наша задача представить весь потенциал Томской области. Прежде всего наш научно- образовательный комплекс, наши университеты. Даже постараемся познакомить иностранцев и с нашей природой", - рассказал ТАСС Стуканов.

Кинофестиваль стран Европейского союза пройдет в Томске второй раз, организаторами выступили представительство ЕС в России и администрация Томской области. В прошлом году в фестивале участвовало также 15 фильмов, от анимационных фильмов до документальных и художественных картин.