Эколог: масляное пятно в омской реке не грозит глобальными последствиями природе

ОМСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Большое масляное пятно, обнаруженное в понедельник в реке Омь, которая в центре Омска впадает в реку Иртыш, не приведет к региональной экологической катастрофе. Такое мнение высказал во вторник ТАСС эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев.

"Пятно похоже на масляное, объем, на мой взгляд, довольно большой - цистерна, полвагона. Но вряд ли можно говорить, что произойдет региональная катастрофа. <…> К счастью, река сейчас бурная, объем воды из-за дождей очень большой по отношению к сбросу, поэтому все перемешало и снесет. Но если [пятно] попадет в тихие места, то будут локальные экологические проблемы", - сказал Костарев.

Он пояснил, что масляная пленка на воде не пропускает кислород, из-за чего в воде гибнет все живое. "Если бы такой сброс произошел летом, то были бы проблемы явные, потому что было тихое течение, никуда бы пленка эта не девалась", - отметил эколог, подчеркнув, что многое зависит от рода вещества, обнаруженного в реке.

Пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Ковальская рассказала ТАСС, что специалисты пытаются установить, что это за вещество и как оно попало в реку. Также был направлен запрос в Обь- Иртышский гидрометцентр на предмет того, было ли зафиксировано загрязнение воды их постами на реке.

По словам Костарева, источником сброса мог стать отстойник, который прорвало или который сознательно открыли в реку, или коллекторы в Оми выше по течению. "Там несколько десятков коллекторов, куда сбрасываю все предприятия восточного промышленного узла. Проблема не в тех, кто это делает официально - они очищают выбросы, а в тех, кто нелегально подключился и льет в реку неизвестно что", - рассказал эксперт.

Ранее врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил провести полную ревизию всех стоков в городе. "Надо понимать, что это дело не одного месяца. Всех, кто втихую подключился к коллектору, можно установить при помощи специальных аппаратов, которые запускаются в трубы", - добавил Костарев.

Масляное пятно на Иртыше

Фотографии большого пятна нефтепродуктов на реке Омь жители Омска выложили в социальных сетях в понедельник. Радужные разводы на воде видны почти по всей ширине реки, которая в пределах города достигает 70 метров. Специалисты Росприроднадзора и Обь-Иртышского гидрометцентра взяли пробы воды. После получения результатов их проверки на вредные вещества будет принято решение о возбуждении административного производства.