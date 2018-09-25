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Фестиваль "Японская осень в Сибири" пройдет 8-13 ноября

Сообщается, что мастер-классы японских мастеров будут организованы в Томске и Новосибирске

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Японская осень в Сибири" пройдет 8-13 ноября в Томске и Новосибирске, сообщает посольство Японии в России.

"Японские мастера познакомят горожан с особенностями традиционного шитья васай, бумажного коллажа тигириэ, расскажут об изготовлении набивного шелка юдзен и искусстве владения мечом кэндзюцу. Также будут проводиться мастер-классы по чайной церемонии, надеванию кимоно и завязыванию платков фуросики", - говорится в сообщении.

В программе также мастер-классы по созданию цветочных композиций икэбана, лекции об особенностях японского бизнес- этикета и студенческие презентации о прохождении практики в Японии.

Участие во всех мероприятиях бесплатно, подчеркивают в посольстве.

Фестиваль проводится в рамках года Японии в России.

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