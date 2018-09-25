МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Японская осень в Сибири" пройдет 8-13 ноября в Томске и Новосибирске, сообщает посольство Японии в России.
"Японские мастера познакомят горожан с особенностями традиционного шитья васай, бумажного коллажа тигириэ, расскажут об изготовлении набивного шелка юдзен и искусстве владения мечом кэндзюцу. Также будут проводиться мастер-классы по чайной церемонии, надеванию кимоно и завязыванию платков фуросики", - говорится в сообщении.
В программе также мастер-классы по созданию цветочных композиций икэбана, лекции об особенностях японского бизнес- этикета и студенческие презентации о прохождении практики в Японии.
Участие во всех мероприятиях бесплатно, подчеркивают в посольстве.
Фестиваль проводится в рамках года Японии в России.