На покупку жилья семьям погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" направят 95 млн рублей

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Более 90 млн рублей направят из бюджета Кемеровской области на приобретение жилья семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", произошедшем 25 марта, сообщил замгубернатора - начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области в среду.

"У нас был принят закон о предоставлении субсидий на приобретение жилья [летом 2018 года]. В действующей редакции закона на эти цели предусмотрено 45 млн рублей, сейчас увеличили - плюс еще 50 млн рублей. На приобретение жилья семьям погибших планируется направить порядка 95 млн рублей", - сказал он. Изменения в закон о бюджете региона, предусматривающие увеличение расходов по данному направлению, были приняты в среду на сессии.

Малахов пояснил, что в целом на выплаты родственникам 60 погибших, а также получившим травмы было направлено 450 млн рублей. "На каждого погибшего выплачено по 7 млн рублей, только 420 млн рублей ушло семьям погибших", - уточнил он. Как сообщалось, в данные 7 млн включены выплаты по 1 млн из федерального и областного бюджетов, 3 млн рублей - от основного собственника ТЦ, а также по 2 млн за счет средств, поступивших на благотворительный счёт, он был создан после произошедшей трагедии администрацией региона.

Помимо этого, еще по 1 млн 150 тыс. перечислило региональное отделение Российского Красного Креста за счет денег, поступивших на благотворительный счет организации. Также выплаты получают пострадавшие - от 400 до 800 тысяч рублей материальной помощи, в зависимости от тяжести полученного вреда здоровью.