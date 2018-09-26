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На север Забайкалья неделю не могут доставить выделенный для отопления сел уголь

18 сентября на территории Тунгокоченского района ввели режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти уже неделю не могут решить проблему транспортировки 2,2 тыс. тонн угля, выделенных из резерва Забайкальского края для отопления села Верх-Усугли и поселка Вершино-Дарасунский в Тунгокоченском районе на севере региона. Об этом в среду ТАСС сообщил глава района Сергей Захарченко.

"Главная проблема в деньгах. Нет средств для транспортировки, но этот вопрос решается", - сказал Захарченко.

18 сентября на территории Тунгокоченского района ввели режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива в котельных в селе Верх-Усугли и поселке Вершино-Дарасунский. В двух населенных пунктах живут около 8 тыс. человек. Уже на следующий день краевые власти решили выделить работающей в районе ресурсоснабжающей организации около 10 млн рублей субсидии на компенсацию межтарифной разницы для разблокировки счетов и покупки топлива. Кроме того, муниципалитету выделили 2,2 тыс. тонн угля из резервов края.

"В Вершино-Дарасунском сохраняется режим ЧС, а в Верх- Усуглях введен режим повышенной готовности. Отоплением обеспечены социальные объекты, часть жилых домов", - уточнил глава района, напомнив, что ранее 100 тонн угля удалось занять в соседнем районе.

Тунгокоченский район расположен на севере Забайкальского края и относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Отопительный сезон здесь должен был начаться 15 сентября.

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