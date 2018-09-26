Бюджет Кемеровской области на 2018 год принят с профицитом 6%

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кемеровской области внес изменения в закон о бюджете на 2018 год, предусматривающие профицит в размере 8,7 млрд рублей, или 6% к уровню доходов, передает корреспондент ТАСС с сессии облсовета в среду.

Ранее сообщалось, что первоначально бюджет региона на 2018 год был принят с дефицитом 3,89 млрд рублей, потом его размер был увеличен до 5,47 млрд. Летом депутаты внесли правки, согласно которым бюджет региона стан бездефицитным, а доходы и расходы составили 130 млрд 737 млн рублей.

"Общий объем доходов увеличен на 13 млрд 407,4 млн рублей [до 144 млрд 144 млн], расходов на 4 млрд 674,3 млн рублей [до 135 млрд 411 млн]. Таким образом, впервые в текущем году предлагается установить профицит на 2018 год в размере 8 млрд 733,1 млн рублей", - сообщил замгубернатора - начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов.

По его словам, основной рост доходной части связан с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций на 10 млрд рублей. "Это связано с сохранением в январе-августе текущего года более благоприятной конъюнктуры мировых цен на уголь по сравнению с первоначальными прогнозными оценками", - добавил Малахов.

Председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политика и финансам облсовета Сергей Ващенко отметил, что полученные дополнительные доходы направят на финансовую поддержку муниципалитетов и выравнивания их бюджетов (3 млрд рублей), еще около 900 млн дополнительно пойдут на финансирование программы территориального фонда ОМС, около 300 млн - на ремонт дорог. Кроме того, добавил Малахов, 491 млн рублей направят на увеличение с 1 сентября 2018 года на 5% фонда оплаты труда отдельных категорий бюджетников.

Как сообщалось ранее, бюджет области 2017 года был исполнен с доходами более 136 млрд рублей, расходами - на 113,5 млрд, профицит составил 22,5 млрд. Это был первый для региона профицитный бюджет с 2008 года.