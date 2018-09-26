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Пенсионный закон

Депутаты в Кузбассе сохранили льготы по налогу на транспорт для предпенсионного возраста

Также законодатели рассмотрели в первом чтении законопроект, предусматривающий сохранение льготного проезда в общественном транспорте, льгот по оплате ЖКХ, бесплатного протезирования

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон о сохранении льгот по уплате транспортного налога жителям региона в предпенсионном возрасте - женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет, передает корреспондент ТАСС с сессии облсовета в среду.

Согласно ранее действовавшему областному закону, от уплаты транспортного налога освобождались жители региона, получающие пенсию по старости и имеющие легковой автомобиль мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, грузовой до 100 лошадиных сил либо мотоцикл до 50 лошадиных сил, если сумма налога не превышает 1,5 тыс. рублей.

"Законопроектом [о внесении изменений в статью 6 закон Кемеровской области о транспортном налоге] мы также предлагаем распространить эту меру поддержки на людей, которые достигают определенных возрастных критериев, а именно: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет", - сказал председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансам облсовета Сергей Ващенко.

Он пояснил, что цель данных изменений - снижение негативных последствий от изменений пенсионного законодательства. Закон был принят сразу в первом и во втором (окончательном) чтениях. По словам депутата, данная мера поддержки очень востребована - по итогам 2017 года ей воспользовались более 111 тыс. кузбассовцев, выпадающие доходы бюджета из-за предоставления этой льготы превысили 104,3 млн рублей.

Также в среду законодатели рассмотрели в первом чтении законопроект, предусматривающий сохранение других мер соцподдержки - льготного проезда в общественном транспорте, включая поездки в пригородных поездах, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатного протезирования, а также выплат региональной пенсии. В первом чтении против данного закона проголосовала фракция КПРФ. Депутат от партии Николай Мухин пояснил журналистам, что "КПРФ в принципе выступает категорически против" пенсионных изменений.

В Государственной думе 19 июля прошел первое чтение предложенный правительством законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

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Пенсионный законРоссияКемеровская область
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