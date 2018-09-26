Сошедшие с рельсов в Забайкалье вагоны грузового поезда повредили 150 метров пути

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Сход 15 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае во вторник привел к повреждению 150 метров железнодорожного пути, сообщила в среду пресс- служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

25 сентября в 19:24 местного времени (13:24 мск) на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Движение по перегону было приостановлено. Это привело к задержке семи пассажирских поездов дальнего следования и одной электрички. В среду в 13:57 местного времени (07:57 мск) движение на участке удалось частично восстановить.

"В результате происшествия повреждено 150 метров железнодорожного пути, три опоры контактной сети. Жертв и пострадавших нет, экологическая угроза отсутствует", - сказали в пресс-службе. Прокуратура проводит проверку данного факта.

На месте происшествия продолжают работать восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД создан оперативный штаб.

СК начал доследствунную проверку по факту происшествия.