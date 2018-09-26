Режим ЧС ввели в двух районах Бурятии из-за гибели урожая после раннего снегопада

УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Бичурском и Кяхтинском районах Бурятии из-за гибели урожая после снегопада. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В период с 19 по 20 сентября в республике выпал мокрый снег, что привело к полеганию и частичной гибели сельскохозяйственных культур. Самая сложная ситуация в Бичурском и Кяхтинском районах, там введен режим ЧС", - сообщили в пресс-службе, добавив, что посевы также пострадали в Тарбагатайском и Мухоршибирском районах.

По предварительным данным, из-за раннего снегопада в Бурятии погибли сельскохозяйственные культуры на площади более 12 тыс. га, это 9,5% от общей площади посева.

"Погибли зерновые на 9,9 тыс. га (16% от посевной площади), затраты по ним составили свыше 59 млн рублей, а также кормовые культуры на площади 2,1 тыс. га (3,2% от посевной площади), затраты по ним - более 11 млн рублей", - уточнили в Минсельхозпроде Бурятии.