Экс-сотрудниц мэрии Омска за получение взяток приговорили к заключению от двух до трех лет

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска приговорил трех сотрудниц городской администрации к лишению свободы от 2 до 3 лет за получение взяток за незаконное продление предпринимателям договоров аренды земли. Об этом сообщила в среду ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Центральный районный суд Омска вынес приговор начальнику финансово-информационного управления Светлане Парадевой, начальнику управления договорных отношений Елене Гусевой и главному специалисту Надежде Журовой, признанным виновными в получении взятки в крупном размере, совершенном организованной группой. Журовой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, Гусевой и Парадевой - по 2 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима", - сказала Болдинова.

В областной прокуратуре уточнили, что осужденные также лишены права в течение 2,5 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, полученные в виде взятки.

По данным следствия, четыре сотрудницы мэрии Омска неоднократно получали от предпринимателей в виде взяток денежные средства от 250 тысяч до 650 тысяч рублей для решения вопроса о продлении аренды земельных участков. При этом обвиняемые действовали сообща, придерживаясь строго распределенным между собой ролям. Всего в течение 2015-2016 годов чиновницы получили от арендаторов в качестве взяток более 3,3 млн рублей.

Одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и направлено в суд, который назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей.