В четырех регионах Сибири объявили штормовое предупреждение

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС объявило штормовое предупреждение в ряде регионов Сибири, дорожные службы приведены в режим готовности для работы в условиях непогоды. Сильный ветер, дожди и снег со среды начнутся в Туве, Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС.

"Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера", - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В среду непогода пришла в Иркутскую область и Туву. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября по области ожидается усиление ветра до 11-16 м/с, дождь, мокрый снег. В четверг неблагоприятные метеоусловия сохранятся. В дорожной службе Иркутской области ТАСС сообщили, что в каждом филиале предприятия организованы группы быстрого реагирования на возможные ЧС на трассах, создан запас противогололедных материалов, техника и персонал готовы к работе в авральном режиме.

По данным ГО и ЧС Тувы, по республике ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Ночью и утром 27 сентября туман, в районе перевалов на дорогах гололедица. Ухудшения погоды ожидают 27-29 сентября в западных, южных и центральных районах Забайкальского края. По данным синоптиков, здесь могут выпасть дождь и мокрый снег.

В Бурятию, где в начале этой недели воздух прогревался до 20 градусов, приходит резкое похолодание. В республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что 27-28 сентября температура понизится до 4 градусов ночью и до 9 градусов днем, порывы ветра будут достигать 21 м/с. Дорожники подготовились к непогоде: заготовлен песок, противогололедный материал для подсыпки трасс на наиболее опасных участках - на горных перевалах, серпантинах.

Под ударом в Бурятии рисуют оказаться аграрии, посевы которых 19-20 сентября уже пострадали от мокрого снега. Зерновые и кормовые культуры частично погибли в четырех районах на площади 12 га. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, там ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.