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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Суд 27 сентября рассмотрит жалобы на продление ареста двум пожарным по делу "Зимней вишни"

Ранее суд продлил срок содержания под стражей Андрею Бурсину до 7 декабря, Сергею Генину - до 11 октября

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд 27 сентября рассмотрит жалобы на продление ареста двум обвиняемым по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" - руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по региону Андрею Бурсину и начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину. Об этом в среду сообщается на сайте суда.

"Поступили апелляционные жалобы обвиняемых Бурсина А. С., Генина С. В. и их адвокатов на постановления Центрального районного суда Кемерова. Судебные заседания назначены на 27 сентября", - говорится в сообщении. Жалобы будут рассмотрены в 10:00 и 11:00 (06:00 и 07:00 мск).

Ранее суд продлил срок содержания под стражей Бурсину на 3 месяца - до 7 декабря, Генину - на 1 месяц, до 11 октября.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело, в числе обвиняемых 12 человек, все они арестованы.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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