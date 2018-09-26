Новосибирская ассоциация туркомпаний ожидает в 2018 г. роста числа туристов из Китая вдвое

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Новосибирская ассоциация туристских организаций ожидает увеличения турпотока из Китая по итогам 2018 года в два раза по сравнению с предыдущим годом до 60 тыс. человек. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС председатель ассоциации Дмитрий Микитченко.

"В этом году у нас в два раза увеличится приезд организованных групп туристов из Китая. Если в прошлом году к нам приехало около 30 тыс., то в этом году туристов из КНР будет примерно 60 тыс. человек, то есть произойдет двухкратное увеличение доли туристов", - сказал Микитченко.

Поток туристов из Китая в Новосибирскую область растет уже третий год подряд. По словам врио зампредседателя правительства региона - министра экономического развития Ольги Молчановой, такой рост объясняется участием представителей областного Минэкономразвития и турорганизаций в конгрессах и выставках в Китае: в 2016 году - в Шанхае, в 2017 году - в Гуанчжоу, в 2018 году - в Пекине. Кроме того, в сентябре 2017 года Туристско- информационный центр Новосибирской области принял участие в презентационном туре по автономному району Внутренней Монголии в рамках проекта "Чайный путь Китая, России и Монголии".

В Новосибирскую область совершаются регулярные прямые авиарейсы из Пекина, Гонконга, Шанхая и Урумчи. В туристические маршруты включены достопримечательности, связанные с коммунистическим прошлым России: Дом Ленина, Красные казармы, Музей СССР, мемориальный ансамбль "Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.", театр "Красный факел" и другие.