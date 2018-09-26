Высоковольтную линию за 8,6 млрд рублей построят для крупнейшего в РФ месторождения меди

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Высоковольтную линию (ВЛ) 220 кВ построят для электроснабжения горно-металлургического комбината, который планируют запустить на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди на севере Забайкальского края. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров Байкальской горной компании (БГК, входит в USM Holdings) Валерий Казикаев.
Удоканское месторождение с ресурсами свыше 27 млн т является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство промышленного комплекса. Годовая производительность первой очереди предприятия составит 12 млн т руды с последующим развитием до 48 млн т, продукцией комбината будут катодная медь и сульфидный концентрат. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на 2022 год.
"Один из главных вопросов, который удалось решить, - это инфраструктурный вопрос. Мероприятие по строительству необходимой для проекта ВЛ Тында - Чара планируется завершить в 2021 году, это утверждено распоряжением правительства РФ о перечне приоритетных мероприятий для развития Забайкальского края. Ввод объектов внешней энергетической инфраструктуры синхронизирован с графиком строительства комбината", - сказал Казикаев, подводя итоги промышленно-инвестиционного совета региона, которое состоялось на площадке "Норникеля" в Москве.
По данным зампредседателя краевого правительства Сергея Новиченко, стоимость строительства линии и реконструкции подстанции 220 кВ "Чара" составляет 8,6 млрд рублей. Реализовать проект планируется в 2018-2021 годах.
Как уточнил ТАСС источник в правительстве Забайкальского края, протяженность линии составит около 560 км. Она пройдет по территории Амурской области, Якутии и Забайкальского края, по маршруту Тында - Лопча - Хани - Чара. Линия соединит энергосистемы Сибири и Дальнего Востока.
В начале сентября власти Забайкальского края объявили о начале строительства горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении меди. По словам губернатора Натальи Ждановой, БГК сыграет важную роль в развитии не только Каларского района, но и Забайкальского края в целом. Это и 2,4 тыс. новых рабочих мест без смежных отраслей, и развитие социальной инфраструктуры.