Томские инженеры создали автоматизированный стенд для тестирования материалов химзащиты

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) при Томского госуниверситете (ТГУ) создали автоматизированный стенд для тестирования материалов, используемых в производстве средств химзащиты. Установка позволяет контролировать все условия экспериментов со специализированными материалами и может управляться одним человеком с компьютера, рассказал во вторник ТАСС директор по развитию ИХТЦ Илья Мазов.

"Сейчас в области экспериментов с материалами много ручного труда. Мы разработали автоматизированный стенд, предназначенный для исследования свойств новых материалов, которые могут быть использованы в индивидуальных и коллективных средствах защиты органов дыхания человека в различных областях, например, в шахтах, в подводных лодках, космосе. Установка максимально автоматизирована и позволяет управлять процессами с компьютера - для проведения экспериментов необходимо всего лишь один оператор", - сказал Мазов.

Он уточнил, что преимущество томской разработки в том, что она позволяет получать научные данные о материалах с высокой степенью надежности и воспроизводимости. "Проще говоря, наша установка позволяет больше думать о разработке материала, а не о технологии эксперимента с ним", - добавил Мазов, отметив, что стенд был собран по техническому заданию и во взаимодействии со специалистами корпорации "Росхимзащита".

ИХТЦ был создан в 2014 году по программе Министерства образования и Министерства промышленности и торговли РФ для коммерциализации разработок ТГУ и решения производственных задач. В центре работают более 30 высококвалифицированных специалистов, которые решают производственные задачи крупных российских предприятий России.

Корпорация "Росхимзащита", созданная в 2003 году, занимается разработкой перспективных технологий, производством, модернизацией и ремонтом систем жизнеобеспечения и защиты человека.