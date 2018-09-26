Концерт в рамках тура МГАСО в Новосибирске будет посвящен памяти дирижера Арнольда Каца

ТАСС, 26 сентября. Новосибирский концерт в рамках тура Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) будет посвящен памяти дирижера Арнольда Каца. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС гендиректор новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин.

Арнольд Кац создал в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководил им до ухода из жизни в 2007 году.

"В этом году концертному залу им. Арнольда Каца исполняется 5 лет. У нас есть проект пятилетия концертного зала, и пять больших топовых концертов. Концерт (МГАСО) для нас - самый топовый", - сказал Мухамедин.

В Новосибирске в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра прозвучат вальсы и полонезы русских композиторов. По словам Мухамедина, на следующий день после концерта филармония хотела бы запланировать встречу молодых музыкантов с художественным руководителем и главным дирижером МГАСО Павлом Коганом.

Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) впервые в своей 75-летней истории 30 сентября отправится в большой гастрольный тур по России и даст 20 концертов. Региональным филармониям будет предложено две программы: одна состоит из произведений Бетховена и Брамса, вторая включает вальсы и полонезы русских композиторов - Чайковского, Глазунова, Римского- Корсакова, Глинки, Рубинштейна.