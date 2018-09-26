Сбор урожая в восточных районах Алтайского края затянулся на 15 дней из-за непогоды

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Сбор урожая в восточных районах Алтайского края задерживается на 10-15 дней из-за продолжительных осадков. В регионе остаются не обработанными порядка 40% посевных площадей, сообщил в среду журналистам врио первого заместителя председателя правительства Александр Лукьянов.

"На сегодня убрано 60% площадей, в день мы убираем 3,5-4%, нам необходимо 10-12 нормальных рабочих дней, чтобы завершить основные уборочные работы, но, я думаю, что погода их не предоставит. <…> Массовая уборка в восточных районах края затянулась на 10-15 дней. Темпы уборочной сдерживаются обильными осадками, особенно в степной части края...", - сказал Лукьянов.

По данным на 26 сентября, в крае обмолочены зерновые и зернобобовые культуры с 1,9 млн гектаров - это около 59% посевных площадей этого года, урожай зерновых оценивается в 3 млн тонн. Некоторые культуры в этом году из-за позднего сева и холодов не вызрели.

По словам Лукьянова, оснований для введения режима ЧС в связи с растянувшимися сроками уборочной кампании в регионе пока нет. Его могут ввести только в том случае, если ранний снежный покров приведет к гибели части урожая.

Аграрная отрасль - одна из ключевых в экономике Алтайского края, пашня региона самая большая в РФ - около 6,5 млн гектаров. 6 июня в регионе почти на месяц был введен режим ЧС из-за долгих весенних холодов, дождей и переувлажнения почвы. Из-за сдвига в посевной на 10-14 дней от среднегодовых сдвинулись и сроки уборки. Ранее власти края рассчитывали, что выровнять ситуацию со сбором урожая позволит продолжительная и теплая осень.