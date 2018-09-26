Бюджет кинофестиваля "Движение" в Омске сократился на 3 млн рублей

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Бюджет Шестого национального кинофестиваля дебютов "Движение", который открывается в Омске 26 сентября, сократили на три млн рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду сказала генеральный продюсер фестиваля Полина Зуева на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

"В этом году бюджет меньше прошлогоднего на три миллиона, то есть он составил 25 млн рублей, из которых 20 сохранились в федеральном бюджете и по традиции 5 млн в Омской области", - сказала она.

Зуева отметила, что сделала все, чтобы сокращение бюджета не повлияло на качество проведения мероприятия.

Фестиваль "Движение" за свою пятилетнюю историю уже открыл немало новых имен в российском кинематографе. Призеры смотра успешно продолжают работу, их ленты удостаиваются признания у критиков и зрителей. Победитель первого фестиваля в 2013 году Владимир Панков (фильм "Док.тор") возглавил в качестве худрука московский "Центр драматургии и режиссуры им. Казанцева и Рощина".

Кинофорум проходит в Омске с 26 по 30 сентября 2018 года. Его президентом является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков. В этом году, в качестве эксперимента, у жюри основного конкурса "Движение. Вперед", в котором покажут национальные премьеры дебютных фильмов российских кинематографистов, не будет председателя. Фестиваль молодого российского кино проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Омской области.