Эксперт: развитие туризма в Горном Алтае требует конкуренции среди авиаперевозчиков

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Высокие цены на полеты в Горный Алтай из Москвы и Санкт-Петербурга мешают развитию туризма в регионе, необходимо привлекать разных перевозчиков. Такое мнение высказал в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель ассоциации туристских организаций Новосибирска Дмитрий Микитченко.

"Полеты из Москвы и Санкт-Петербурга до Горно-Алтайска субсидируются государством, другой вопрос в том, что конкуренция там низкая. Надо просто привлекать других перевозчиков, чтобы они увеличили объем полетов из этих центров, в том числе региональных", - сказал Микитченко, добавив, что цена перелета до Горно-Алтайска в сезон достигала 54 тысяч рублей. По мнению Микитченко, это связано с доминирующим положением компании S7 на рынке региона. "Мы должны писать во все структуры <...>, чтобы они проконтролировали авикомпанию S7, потому что если они являются монополистами, то они попадают под закон о ценовых параметрах своих полетов", - скакзал он.

По словам члена правления Алтайской региональной ассоциации туризма Елены Биточкиной, туроператоры отметили в этом сезоне слишком высокие цены на полеты в Горный Алтай.

"Все в этом сезоне туристические операторы отметили однозначно высокую цену [перелета] в аэропорт Горно- Алтайска. Цена в сезон достигала примерно 40 тыс. рублей, это неприемлемая стоимость прилета для внутреннего туризма <…>. Потенциал туризма в регионе может быть увеличен за счет субсидированных перелетов на территорию Алтая и если субсидии будут получены, то будет значительный прирост [туристов]", - сказала Биточкина.

Туризм на Алтае - одна из главных отраслей экономики, он позволяет развивать транспортную, торговую сферу, сельское хозяйство. В туристической отрасли республики задействовано более 6 тыс. человек (около 3% населения). В регионе насчитывается порядка 20 тыс. мест размещения для туристов и 350 пеших, конных и водных маршрутов.