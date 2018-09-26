Новосибирская область выработает дополнительные меры борьбы с незаконной продажей топлива

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область выработает новые дополнительные мероприятия по борьбе с незаконной продажей топлива в обход легальных сетей АЗС. Обсуждаться они будут в четвертом квартале 2018 года, заявил на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Сигналы о возможности приобретения топлива в обход легальной сети АЗС поступают, поэтому по предложению Ассоциации независимых нефтетрейдеров в четвертом квартале этого года на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, мы повторно выносим рассмотрение данного вопроса для подведения итогов и для выработки новых дополнительных мероприятий по борьбе с данными случаями", - сказал Травников.

Травников уточнил, что в регионе более 80% оптовых поставок и розничных продаж нефтепродуктов приходится на долю компании "Газпромнефть". Также крупно в Новосибирской области представлена компания "Роснефть", а остальная доля рынка принадлежит независимым участникам, объединенным в ассоциацию независимых нефтетрейдеров.

В течение 2018 года, по словам Травникова, выявлено три случая по незаконному обороту нефтепродуктов в регионе, по каждому из которых возбуждены дела, а в прошлом году было выявлено пять фактов несоответствия нефтяной продукции техническим требованиям, общая сумма штрафов за которые составила более 500 тыс. рублей.