{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На продовольственном складе в Новосибирске ликвидирован пожар на площади 100 кв. м

Тушение осложнялось наличием газовых баллонов внутри склада, которые пожарным удалось вынести

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. м произошел на складе с макаронными изделиями в Ленинском районе Новосибирска, пострадавших нет, в настоящее время возгорание ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 06:59 (02:59 мск) в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в складском здании, где хранились макароны, по улице Толмачевская 33/1, корпус 4. Здание двухэтажное, кирпичное. Пожар локализован, открытое горение было ликвидировано в 07:45 (03:45 мск)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что тушение осложнялось наличием газовых баллонов внутри склада, которые пожарным удалось вынести. На месте происшествия работают 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Теги
РоссияНовосибирская область
Спикер заксобрания Забайкалья Лиханов сохранил свой пост в новом составе парламента
За кандидатуру Игоря Лиханова проголосовали 32 депутата
Читать полностью