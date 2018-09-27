На продовольственном складе в Новосибирске ликвидирован пожар на площади 100 кв. м

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. м произошел на складе с макаронными изделиями в Ленинском районе Новосибирска, пострадавших нет, в настоящее время возгорание ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 06:59 (02:59 мск) в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в складском здании, где хранились макароны, по улице Толмачевская 33/1, корпус 4. Здание двухэтажное, кирпичное. Пожар локализован, открытое горение было ликвидировано в 07:45 (03:45 мск)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что тушение осложнялось наличием газовых баллонов внутри склада, которые пожарным удалось вынести. На месте происшествия работают 20 человек личного состава и пять единиц техники.