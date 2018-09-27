Томская облдума сохранила региональные льготы для людей предпенсионного возраста

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Законодательная дума Томской области в четверг единогласно поддержала законопроект, согласно которому получающие региональные льготы женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет сохраняют весь объем социальной поддержки, на который они могли претендовать после выхода на пенсию, передает корреспондент ТАСС.

Депутаты приняли поправки в двух чтениях, они коснутся 12 областных законов, устанавливающих региональные меры социальной поддержки, налоговые и иные льготы.

"Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, поскольку эти расходы уже были предусмотрены в проекте бюджета на 2019 год и на период до 2021 года. Пока законопроект не предусматриваем мер дополнительной соцзащиты лиц, проживающих на территориях приравненных к Крайнему Северу, но эта тема сейчас обсуждается на федеральном уровне", - сказала спикер облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, в Томской области проживает 301 тысяча пенсионеров, мерами региональной социальной поддержки из них пользуются свыше 250 тысяч. В 2017 году на пенсию в регионе вышли 11,7 тысячи человек. Ежегодно на пенсию в области выходят от 11,5 до 12 тысяч человек, именно их и коснутся изменения регионального законодательства.

Как уточнил председатель комитета облдумы по труду и социальной политике Леонид Глок, в регионе сохранятся ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и выплаты при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые получают 90 тысяч человек, ежемесячные выплаты ветеранам труда, "транспортные" выплаты и права на приобретение единого социального проездного билета.

Депутаты поручили областным властям не позднее ноября 2018 года подготовить и представить региональному парламенту предложения по дополнительному льготному обеспечению лиц, живущих в районах, приравненных к Крайнему Северу.

О пенсионных изменениях

В Государственной думе 19 июля прошел первое чтение предложенный правительством законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

В среду, 26 сентября, Госдумы приняла во втором, основном чтении законопроект об изменениях в пенсионной смены, поддержав ключевые поправки, предложенные Путиным.