Археологи обнаружили стоянку эпохи каменного века в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили стоянку эпохи верхнего палеолита (позднего каменного века) у деревни Сереж Назаровского района Красноярского края. Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель директора Минусинского краеведческого музея Тимофей Ключников.

"Обследовали поселения в Ачинском и Назаровском районах. В основном раннего железного века и средневековья. Нашел палеолитическую стоянку, [ранее] неизвестную. В районе деревни Сереж, Назаровский район. Верхний палеолит", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на стоянке не было полномасштабных раскопок, ученые вели археологическую разведку - были выкопаны несколько шурфов. Были найдены каменные отщепы, скребок, пластины (заготовки для изготовления разнообразных орудий труда).

Верхний палеолит на территории Красноярского края датируется 40-10 тыс. лет назад. В эту эпоху особо выделяется афонтовская и кокоревская позднепалеолитические культуры.

Первая носит название по известному в мире археологическому памятнику - Афонтова гора, где были получены данные, свидетельствующие о том, что человек приручил собаку 15-17 тыс. лет назад. К кокоревской культуре относятся стоянки Кокорево и Новоселово.