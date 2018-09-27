В Кемерове работника химпредприятия госпитализировали после отравления хлором

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Один работник госпитализирован, предположительно с отравлением хлором, с предприятия "Химпром" в Кемерове. По предварительной информации, отравление произошло во время производственных работ, выброса хлора не было, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в четверг.

"По предварительной информации, на предприятии "Химпром" во время производственных работ один работник получил отравление, предположительно хлором, он госпитализирован, его состояние оценивается как среднее", - сказал он, уточнив, что "никакого выброса [хлора] не было".

Получить комментарий предприятия не удалось.

"Химпром" занимает ведущее место среди российских производителей химической продукции. Основными направлениями деятельности является производство продуктов хлорного производства и органического синтеза, кислот, автохимии.