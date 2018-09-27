В Омске машина влетела в подземный переход

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Водитель "Волги" в Омске рано утром уснул за рулем и влетел в подземный переход в центре города, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального УМВД. Жертв и пострадавших нет.

"Около 06:05 (03:05 мск) водитель автомобиля ГАЗ-3310, двигаясь по пр. Карла Маркса, не справился с управлением автомобиля и влетел в подземный переход около цирка. В результате ДТП никто не пострадал, водитель был осмотрен бригадой скорой помощи и отказался от госпитализации", - сказали в полиции.

Представитель УМВД уточнил, что, по предварительной информации, водитель всю ночь проработал таксистом и заснул за рулем. "Признаков опьянения у него не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По словам директора бюджетного учреждения Омска "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Галины Зурнаджан, в результате ДТП были разрушены семь ступеней лестницы, поручни, защитное ограждение, повреждено покрытие стены перехода. "Опасности для жизни и здоровья омичей данные повреждения не представляют, функционал перехода не нарушен, пешеходы могут проходить по нему через второй вход. Специалисты отмыли место происшествия от разлившегося бензина и моторного масла и начали восстановительные работы. Закончить восстановление поврежденных участков планируется в течение двух дней", - приводит пресс-служба мэрии слова Зурнаджан.