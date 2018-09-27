Шахта "Евраза" приобрела угольный участок в Кузбассе за 682,3 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Шахта "Усковская" (входит в состав "Евраза") приобрела за 682,3 млн рублей угольный участок Усковский-2 в Кемеровской области и планирует вложить в его разработку более 6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с заседания аукционной комиссии в четверг.

"Признать победителем аукциона на право пользования недрами <…> Шахту "Усковская", подтвердившую готовность уплатить разовый платеж за пользование недрами в сумме 682,3 млн", - сообщил начальник Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Асламбек Гермаханов.

Как рассказал журналистам технический директор "Распадской угольной компании", Андрей Черепов компания планирует вложить в участок более 6 млрд рублей и добывать на нем в течение 20 лет около 2,5-3 млн тонн угля в год.

"Участок приобретается для продолжения работ на участке действующей шахты "Усковская", который работает с 1997 года. Ее запасы заканчиваются в 2023 году, поэтому это [приобретение нового участка] логическое продолжение отработки существующего участка", - сказал Черепов. Он пояснил также, переселять в другое место жителей населенных пунктов, расположенных на территории угольного участка, не планируется переселять.

Усковский-2 расположен в Новокузнецком районе - одном из крупнейших центров угледобычи в Кузбассе. В аукционной документации уточняется, что на участке расположены деревни Усково, Жернова и Демьяновка, ближайшие города - Новокузнецк и Прокопьевск, они находятся в 55 и 50 км от него. Балансовые запасы угля на участке, который граничит с запасами недр "Шахты "Усковская", составляют 125,4 млн тонн, помимо этого, здесь есть запасы германия - 183,62 тонны.

Шахта "Усковская" (ранее шахта "Ульяновская") находится под управлением "Распадской угольной компании", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза").