Томские университеты вошли в число лучших университетов мира по версии THE

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Рост показателей в категориях "международная деятельность", "исследовательская деятельность" и "качество преподавания" позволила Томскому государственному университету (ТГУ) и Томскому политехническому университету (ТПУ) войти в топ-600 лучших вузов по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службах университетов.
В среду был опубликован ежегодной рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала THE, в 2018 году в рейтинг вошли 35 российских вуза, лучший результат среди них у МГУ, он расположился 199-й строчке, которую он делит с канадским университетом Калгари. Всего же в этом году рейтинг включает 1250 вузов из 86 стран мира - на 250 учебных заведений больше, чем годом ранее.
По данным рейтинга, в этом году ТГУ сохранил свои позиции в группе 501-600. "В рейтинге активный рост ТГУ показал в категориях International Outlook (международная деятельность), Research (исследовательская деятельность) и Teaching (качество преподавания). Как отметили составители рейтинга, самой сильной стороной ТГУ является качество преподавания, по этому показателю ТГУ входит в число 200 лучших вузов мира", - рассказали агентству в пресс-службе.
По мнению ректора Томского госуниверситета Эдуарда Галажинского, усиление позиций в рейтинге ТНЕ связано с приоритетными направлениями работы ТГУ. "Это интернационализацией образования и внедрением новых технологий и форматов в образовательную деятельность. Это касается использования сквозных технологий: искусственного интеллекта, big data и машинного обучения, и применения адаптивного контента", - процитировали в пресс-службе слова ректора.
В свою очередь, в ТПУ агентству пояснили, что в этом году у политехников так же наблюдается рост показателей в категориях "международная деятельность", "исследовательская деятельность" и "качество преподавания", но из-за снижения показателя "цитирование", вуз переместился из группы 301-350 в группу 501-600 по сравнению с прошлым годом.
Методика расчета
При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.
Вузы, попавшие в итоговый список, представляют около 6% от общего количества действующих в мире университетов. Первую строчку исследования, как и в прошлом году, занял британский Оксфордский университет. В тройку лидеров вошли также британский Кембриджский университет и Стэнфордский университет из США.