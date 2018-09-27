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Пенсионный закон

Заксобрание Омской области сохранило льготы для людей предпенсионного возраста

Сообщается, что регионе проживает 480 тыс. человек пожилого возраста, из которых более 300 тыс. являются получателями различных видов мер социальной поддержки

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли законопроект о сохранении всех региональных льгот, предусмотренных для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"27 сентября депутаты Законодательного Собрания Омской области приняли поправки в Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан, согласно которым в регионе сохранятся установленные льготы для женщин и мужчин с 55 и 60 лет соответственно", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, любые пенсионные изменения не должны ухудшить социальное положение граждан и тем более затягивать предоставление соответствующих мер поддержки. "То есть региональные льготы будут назначаться не при выходе на пенсию, а будут сохранены для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

В правительстве уточнили, что у ветеранов труда сохранится право на получение ежемесячной денежной выплаты, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте. Жители региона, имеющие почетные звания федерального уровня в области образования, здравоохранения, культуры и иных сферах, по-прежнему будут получать ежемесячную выплату в размере 300 руб. У сельских специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты сохранится право на ежемесячную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Омской области проживает 480 тыс. человек пожилого возраста, из которых более 300 тыс. являются получателями различных видов мер социальной поддержки. Предлагаемые изменения затронут с 2019 года более 10 тыс. жителей региона, достигших предпенсионного возраста, из которых более 3 тыс. ветеранов труда, около 6 тыс. ветеранов Омской области, около тысячи проживающих в сельской местности специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты.

Госдума рассмотрит в четверг в окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства. В среду документ прошел второе чтение.

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Пенсионный законРоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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