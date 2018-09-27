Заксобрание Омской области сохранило льготы для людей предпенсионного возраста

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли законопроект о сохранении всех региональных льгот, предусмотренных для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"27 сентября депутаты Законодательного Собрания Омской области приняли поправки в Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан, согласно которым в регионе сохранятся установленные льготы для женщин и мужчин с 55 и 60 лет соответственно", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, любые пенсионные изменения не должны ухудшить социальное положение граждан и тем более затягивать предоставление соответствующих мер поддержки. "То есть региональные льготы будут назначаться не при выходе на пенсию, а будут сохранены для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

В правительстве уточнили, что у ветеранов труда сохранится право на получение ежемесячной денежной выплаты, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте. Жители региона, имеющие почетные звания федерального уровня в области образования, здравоохранения, культуры и иных сферах, по-прежнему будут получать ежемесячную выплату в размере 300 руб. У сельских специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты сохранится право на ежемесячную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Омской области проживает 480 тыс. человек пожилого возраста, из которых более 300 тыс. являются получателями различных видов мер социальной поддержки. Предлагаемые изменения затронут с 2019 года более 10 тыс. жителей региона, достигших предпенсионного возраста, из которых более 3 тыс. ветеранов труда, около 6 тыс. ветеранов Омской области, около тысячи проживающих в сельской местности специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты.

Госдума рассмотрит в четверг в окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства. В среду документ прошел второе чтение.