Участники форума U-Novus в Томске разработают цифровые решения для холдинга "Сибур"

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Участники пятого форума молодых ученых U-Novus, который состоится в Томске 10-13 октября, подготовят для нефтехимического холдинга "Сибур" предложения по цифровизации производства и создания систем контроля работы промышленного оборудования в рамках сформулированных компанией задач для форума. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов.
В этом году организаторы - администрация Томской области - приняли решение сменить формат форума, отойдя от привычной концепции круглых столов и дискуссионных площадок в пользу практических мероприятий, в ходе которых участники будут решать конкретные задачи, предложенные крупными компаниями. Одной из компаний, которые планируют решать технологические вопросы, привлекая молодых ученых, станет "Сибур". В числе других партнеров форума также госкорпорация "Росатом", энергетический холдинг "Интер РАО" и нефтедобывающая компания "Газпромнефть".
"Цифровая трансформация сегодня является ключевым инструментом минимизации издержек и увеличения прибыли для крупных компаний. Перед участниками воркшопа в рамках сотрудничества с холдингом "Сибур" поставят задачу разработать систему, которая могла бы фиксировать аномалии в работе оборудования, прогнозировать отказ важных элементов агрегата", - рассказал Антонов.
По его словам, в ходе работ по группам участники форума создадут прототип общего решения и подготовят презентацию продукта. Этим займутся молодые специалисты в области математики, IT, систем обработки данных.
"Сибур" - газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, химической и других отраслях.
Пятый форум молодых ученых U-Novus пройдет в Томске 10-13 октября, его основными темами станут цифровизация производства, умные материалы, зеленая химия, управление знаниями. Форум проводится в Томске с 2014 года. Организатором выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки и Минэкономразвития РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.