Семьи жертв пожара в "Зимней вишне" предложили построить часовню в сквере на месте ТЦ

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Родственники погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове предложили построить в сквере, который будет создан к 1 июня 2019 года на месте снесенного торгового комплекса, часовню, а также установить плиту с именами жертв трагедии. Об этом сообщается на сайте администрации Кемеровской области в четверг.

Данное предложение они высказали на встрече с губернатором Сергеем Цивилевым, на которой обсуждался проект строительства сквера. "Члены семей [погибших] предложили построить часовню в память о погибших, разместить плиту с их именами", - говорится в сообщении. Глава региона поручил мэру Кемерова Илье Середюку и начальнику городского управления архитектуры и градостроительства города Виктору Костикову обсудить с родственниками погибших проект часовни.

В настоящее время территория снесенного ТЦ готова к началу работ. "Разработка проекта завершается, предложения по его корректировке необходимо внести в ближайшее время, до 25 октября. После этого специалисты приступят к выполнению чертежей, далее - к строительным работам", - цитирует пресс-служба слова Цивилева. По словам губернатора, будет благоустроена также и территория школы, которая находится возле бывшего ТЦ и где во время пожара располагался оперативный штаб.

Пожар в "Зимней вишней" произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, в числе обвиняемых - 12 человек. Снос ТЦ, который состоял из семи различных зданий и строений как расположенных рядом, так и отдельно стоящих, начался в середине июля и был закончен в августе.

Как сообщал ТАСС, планируется, что сквер будет построен за счет благотворительных средств к 1 июня 2019 года. Он будет включать в себя капитальные объекты и элементы благоустройства: светомузыкальную башню, стену из природного камня с капающей водой, фонтан, территорию для отдыха с дорожками и газонов и т. д.