КПРФ, ставшая второй на выборах в Забайкалье, не получила руководящих постов в Заксобрании

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Представители КПРФ, которая заняла второе место на прошедших 9 сентября выборах нового созыва законодательного собрания Забайкальского края, не получили ни одного из руководящих постов в региональном парламенте, сообщили ТАСС в аппарате Заксобрания.

В результате голосования 9 сентября "Единая Россия" получила 21 мандат в Заксобрании Забайкалья вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили представительства с четырех до 14 и 10 человек. "Справедливой России" достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.

"По итогам прошедших в четверг голосований пост председателя Заксобрания сохранил его прежний спикер, депутат от "Единой России" Игорь Лиханов, его первым заместителям стал руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Тюрюханов. Остальными вице-спикерами стали единороссы Алексей Бутыльский, Юрий Кон и Цырен Цыренов, они же возглавили три из шести думских комитетов. Остальные комитеты достались депутатам от "Единой России" Сокто Мажиеву и Михаилу Якимову, а также либерал-демократу Георгию Шилину", - сказали в аппарате краевого парламента.

Ранее в четверг сообщалось, что новым членом Совета Федерации от Заксобрания Забайкалья депутаты выбрали секретаря регионального отделения "Единой России" Сергея Михайлова.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Юрий Гайдук, отвечая на вопрос ТАСС о причинах провала идеи оппозиционной коалиции, заявил, что коммунисты не должны были ни с кем договариваться. "У каждого депутата есть своя позиция, каждому избиратели давали свои наказы. И эти наказы, прежде всего, были на изменение ситуации в Забайкальском крае, поэтому, если что-то с ЛДПР получается не так, то пусть это остается на их совести", - сказал он.