Заксобрание Забайкалья приняло законопроект о пенсионных льготах

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты нового созыва законодательного собрания Забайкальского края в четверг на своем первом заседании сразу в двух чтениях, первом и втором окончательном, приняли законопроект о региональных пенсионных льготах, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого парламента.

"Законопроект приняли сразу в двух чтениях - сначала в первом, а после перерыва во втором, окончательном", - сказала руководитель пресс-службы Ольга Кобзистая. Региональный закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан для "обеспечения прав граждан на получение отдельных льгот и мер социальной поддержки в рамках изменяющегося федерального законодательства".

Депутаты напомнили, что большинство льгот и мер социальной поддержки предоставляются гражданам после назначения страховой пенсии по старости или при достижении возраста, дающего право на пенсию. Поэтому авторы документа предложили сохранить отдельные льготы, привязав условия их предоставления не к назначению страховой пенсии по старости, а к дате достижения женщинами 55 лет, мужчинами - 60 лет.

В начале сентября губернатор Забайкалья Наталья Жданова поручила разработать поправки в региональное законодательство, связанные с пенсионными льготами. По ее словам, эти льготы касаются ЖКХ, покупки лекарств, оплаты капитального ремонта, проезда в общественном транспорте. Она обратилась к руководству Заксобрания с просьбой максимально быстро рассмотреть документ.

О пенсионных изменениях

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне. Ко второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества рожденных женщиной детей, а также сохраняются действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижению ими 55 лет, мужчинам - 60, причем предусмотрена возможность единовременной выплаты. Эта норма была предложена депутатами и сенаторами от "Единой России".