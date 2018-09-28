Новую тактику обороны на узких участках фронта опробовали на учениях в Забайкалье

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Новая тактика с созданием огнеметно-гранатометных групп на узких участках фронта, разработанная в Восточном военном округе (ВВО), впервые применена на учениях мотострелкового соединения в Забайкальском крае, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"В ходе розыгрыша практических действий военнослужащие тактической группы мотострелкового соединения отработали ведение маневренной обороны. Впервые для противодействия штурмовым отрядам были созданы сводные подразделения гранатометчиков и огнеметчиков, способные создать высокую плотность прицельного огня на близких дистанциях с атакующей "вражеской" бронетехникой", - говорится в сообщении.

В маневрах участвовали около 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники. По данным пресс-службы, у каждого военнослужащего был повышенный боекомплект, что позволило гарантированно уничтожить живую силу и бронетехнику атакующей стороны.

"За пять минут учебного боя было израсходовано более 300 гранат и выстрелов к РПГ-7В и реактивным пехотным огнеметам РПО-А "Шмель", макеты бронетехники превратились в "решето", - отметили представители ВВО.

Новая тактика разработана на основе анализа опыта современных военных конфликтов и призвана увеличить возможности мотострелковых соединений.