Суд в Хакасии вынес приговор семи организаторам бунта в колонии

ТАСС, 28 сентября. Верховный суд Хакасии вынес приговор семи организаторам массовых беспорядков в исправительной колонии № 35 в Абакане, произошедших летом 2016 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"Абраамян А., Алиев Ш., Ниязов Ф., Сабитов Р., Тагаев Д., Тхамитлоков Н., Халилов Э. признаны виновными в организации массовых беспорядков в июле 2016 года в Абакане на территории ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия", - говорится в сообщении. Они осуждены на лишение свободы на сроки от 8 лет до 8 лет и 7 месяцев в колонии строгого режима.

Уголовные дела за участие в массовых беспорядках в колонии или их организацию были возбуждены в отношении 35 осужденных, 28 из них были осуждены ранее, получив от двух до девяти лет лишения свободы.

Беспорядки в ИК-35 Абакана начались вечером 24 июля 2016 года и были подавлены к утру 25 июля. В них участвовали 242 человека. Основным требованием участников бунта было предоставление им права курить свободно, а не в специально отведенных местах, а также не носить нагрудные знаки и свободно передвигаться по территории. Один из участников беспорядков скончался в больнице.