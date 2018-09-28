Более тысячи содержащих ртуть ламп нашли рядом с котлованом в жилом районе Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Более тысячи содержащих ртуть люминесцентных ламп обнаружено возле одного из котлованов в районе юго-западного жилмассива Ленинского района Новосибирска. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска Дмитрий Фокин.

"Мы обнаружили рядом с одним из котлованов на юго-западном жилмассиве Новосибирска свалку ртутных ламп. Их было 1150, были среди них и разбитые, но мы не считали сколько. Угрозы жизни для людей они не представляли. Все лампы отправлены в организацию "Сибртуть", которая занимается сбором и утилизацией ртутьсодержащих отходов", - сказал Фокин.

Он предположил, что свалка создана одним из руководителей местных предприятий, который избавился от ламп незаконным способом, вместо того, чтобы отправить их на утилизацию в специализированные организации.

Юго-западный жилмассив находится в Ленинском районе Новосибирска, который считается одним из самых населенных районов города.