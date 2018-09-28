УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Количество изъятых наркотиков в Бурятии с начала года снизилось на 40%. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия Анатолия Новокрещенных.

"За период с января по август 2018 года правоохранительными органами выявлено 959 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 6,7%. Общий вес изъятых наркотических средств, психотропных веществ снизился на 41,3% и составил 414,2 кг", - приводит пресс-служба слова Новокрещенных, выступившего на заседании республиканской антинаркотической комиссии.

Как отмечается, одна из причин изменения показателей - борьба с дикорастущей коноплей, уничтожение растения вручную и химической обработкой. Территории в районах для обнаружения и уничтожения дикорастущей конопли обследуются силами органов местного самоуправления, полиции. В Иволгинском районе для ее уничтожения привлекались представители Верхнеудинского казачьего войска и волонтеры. В Тарбагатайском районе 400 га земель сельхозназначения, на которых ранее произрастала конопля, передали в аренду для возделывания.

"Принятые меры по борьбе с дикорастущей коноплей повлияли на снижение криминальной активности в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Республики Бурятия", - отметил Новокрещенных.

По его словам, в 2018 году на 27,4 га увеличена площадь обследованной территории, выявлен 391 очаг произрастания дикорастущей конопли на площади более 2 тыс. га. "Опыт Бурятии по борьбе с дикорастущей коноплей рекомендован для внедрения в других регионах", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение республиканским Минобрнауки и Минздраву провести тестирование учащихся школ, студентов техникумов, колледжей и первокурсников высших учебных заведений на употребление наркотических средств.