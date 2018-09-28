Бюджету Кемерова возместили затраты на снос сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Затраты на снос сгоревшего торгового центра (ТЦ) "Зимняя вишня" и ликвидацию последствий произошедшего 25 марта пожара общей суммой 53,8 млн рублей компенсированы бюджету Кемерова, из которого изначально направлялись деньги на эти цели, передает в пятницу корреспондент ТАСС с сессии городского совета народных депутатов.

Как сообщила начальник финансового управления областного центра Ирина Викулова, представляя изменения в закон о бюджете, в доходы включена компенсация затрат, связанных с ликвидацией последствий пожара. "Фактическое поступление в общих доходах <…> - компенсация затрат, связанных с ликвидацией последствий ЧС, обусловленной пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", объем - 53,8 млн [рублей]. Это затраты на мероприятия, связанные с демонтажом здания, вывозом строительных конструкций, а также обеспечением охраны прилегающей к зданиями территорий и мероприятиям по мерам социальной поддержке", - сказала она.

Источник в органах власти уточнил ТАСС, что непосредственно на снос ТЦ и вывоз строительного мусора было направлено около 37 млн рублей. Он также пояснил, что компенсация затрат была направлена юридическим лицом. Названия организации собеседник агентства не уточнил, но добавил, что с юридическим лицом было заключено соглашение.

"Обязательства [по ликвидации последствий пожара] муниципалитет принял на себя - он должен был в кратчайшие сроки провести конкурсы. <…> Компенсация пришла от организации - юридического лица, которое компенсирует эти расходы", - сказал собеседник агентства.

О пожаре и сносе ТЦ

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек. Торговый центр, состоявший из семи различных строений, был снесен в августе. На его месте к 1 июня 2019 года планируют обустроить сквер.

Ранее в администрации Кемеровской области ТАСС поясняли, что между администрацией областного центра и компанией "Кондитерус ком", которой принадлежит Кемеровский кондитерский комбинат - один из основных владельцев ТЦ, было заключено соглашении о намерении безвозмездно передать в собственность города недвижимое имущество "Зимней вишни".

В августе на заседании Арбитражного суда Кемеровской области представитель мэрии говорила, что деньги на снос аварийной части ТЦ - тех строений, где произошел пожар и эксплуатация которых была небезопасна, направлялись из резервного фонда города. Из этого источника средства выделяются в случае режима ЧС, который и вводился в Кемерове после пожара. До этого - в апреле - власти города также сообщали, что с основным собственником торгового комплекса была достигнута договоренность о сносе ТЦ за его счет.