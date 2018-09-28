Аэропорты Кемерова и Новокузнецка возобновили прием самолетов

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Аэропорты Кемерова и Новокузнецка, не принимавшие самолеты из-за сильного тумана, возобновили прием рейсов, сообщили ТАСС в справочных аэровокзалов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кемерова не смог принять из-за тумана три утренних рейса из Москвы, они были отправлены в Томск и Новосибирск. В Новокузнецке не смогли приземлиться два борта из столицы, один из Симферополя и один из Антальи. Все сели в новосибирском Толмачево.

"В настоящее время прибыл в 12:51 (8:51 мск) "Аэрофлот", вылет в обратном направлении [из Кемерова в Москву] назначен в 14:00 (10:00 мск)", - сказали в справочной кемеровского аэропорта. Самолет прибыл в Кемерово с задержкой в 7 часов. Время прилета других рейсов уточняется.

По данным онлайн-табло новокузнецкого аэропорта, аэровокзал также возобновил работу - прилетели три из четырех самолетов, задержка составила до 10 часов.

Ранее в Кемеровском гидрометценре ТАСС рассказали, что видимость утром местами не превышала 50 метров. Туман образовался ночью из-за перепада температур, высокой влажности и слабого ветра.