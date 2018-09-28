Созданный в Кемерове Фонд содействия жилищному строительству поможет обманутым дольщиками

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия жилищному строительству создан в Кемерове, он, в том числе, будет работать с обманутыми дольщиками, передает в пятницу корреспондент ТАСС с сессии городского совета народных депутатов.

"Данный фонд предлагается создать в целях содействия жилищному строительству города, <…> а также для социальных целей - это предотвращение ущемления прав граждан, чьи денежные средства были привлечены для долевого строительства жилых объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки. И, соответственно, цель фонда - финансирование завершения строительства таких объектов", - сказал глава комитета по управлению муниципальным имуществом города Николай Хаблюк. Присутствовавшие на сессии депутаты единогласно проголосовали за создание фонда.

Как пояснил ТАСС Хаблюк, финансировать затраты на завершение строительства планируется, в том числе, за счет привлечения средств строительных компаний, которые захотят зайти на объект. "Администрация города становится держателем фонда и распределитем денежных средств на конкретные цели. <…> То есть мы создаем фонд, а меценаты туда вносят денежные средства - любые физические и юридические лица, готовые оказать содействие", - добавил Хаблюк, не уточнив общий бюджет фонда.

Как сообщалось, в Кемерове в 2016 году было возбуждено дело по факту обмана дольщиков, вложивших деньги в строительство дома компанией "Тибет СВ". На тот момент отмечалось, что застройщик получил более 136 млн рублей от 58 человек, заключив с ними лишь предварительные договоры участия в долевом строительстве.

Всего стройкомпания вела строительство трех домов - одного с 2008 года, еще двух с 2012 года, сроки их ввода неоднократно откладывались. В декабре 2017 года один дом на 114 квартир был введен в эксплуатацию, строительство еще двух, к работам на которых, помимо "Тибет СВ", был привлечен другой застройщик, планировалось завершить к концу 2018 года.