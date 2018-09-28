Еще семь фигурантов дела о продаже "Боярышника" в Иркутске пойдут под суд

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Сулеймана Рустамова, Рахмана Мехдиева, Юлии Мелентьевой, Сеймура Алиева, Анара Бабаева, Заура Абилова и Светланы Краснояровой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении семерых соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Петренко.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении семи человек о продаже смертельно опасного спиртосодержащего концентрата "Боярышник" в Иркутске направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц"). По версии следствия, в период ноября-декабря 2016 года обвиняемые приобрели около 160 литров метилового спирта, изготовили из него кустарным способом спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции "Боярышник" сбывали его на территории Иркутска.

В результате их противозаконных действий произошло массовое отравление людей - скончались 63 человека, еще 15 пострадали.

Всего в ходе расследования уголовного дела проведено более 140 судмедэкспертиз, более 190 осмотров мест происшествий и не менее 350 допросов потерпевших и свидетелей, имеющих существенное значение для доказательства виновности обвиняемых. В рамках расследования уголовного дела изъято около 5 тыс. бутылок спиртосодержащего средства "Боярышник", произведенного кустарным способом.

В феврале этого года по делу о продаже "Боярышника" владелица торгового павильона в Иркутске Елена Бакотина и продавец Олеся Вегера были приговорены к 4 и 3 годам колонии общего режима соответственно. В сентябре фигурант этого дела Руслан Юсибов был приговорен к 2 годам и 7 месяцам колонии. Его соучастник Афиг Аббасов объявлен в розыск. В отношении еще девяти обвиняемых, чьи действия по сбыту "Боярышника" не повлекли человеческих жертв, расследование продолжается.